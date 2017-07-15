Семак: не только я борюсь с ненормативной лексикой, но и депутаты Госдумы

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в выездном матче первого тура РФПЛ.
«Я с большой радостью возвращаюсь в Петербург. Сейчас останусь здесь ещё ненадолго. Непривычно видеть так мало болельщиков на „Петровском“. Хотя приходилось играть и вовсе при пустых трибунах. „Тосно“ — новая молодая команда. Будут хорошо играть — болельщиков станет больше.
Игра была не самая зрелищная. Не хватало лёгкости в ногах. Не так много моментов было, чтобы их реализовать. Что касается результата, то повезло, что забили. Первый тур, ребята были несколько скованными. Будем делать выводы, готовиться к следующему матчу.
Обляков? Мышечные судороги. Надеемся, что он сможет сыграть в следующем матче. Мог забить мяч сегодня.
Ненормативная лексика во время матча? Не только я борюсь с этим, но и депутаты Государственной думы.
Сейчас задача — выигрывать каждый матч. Трансферную политику не удалось осуществить так, как мы хотели. Приходится играть таким же составом, как и в том году», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.