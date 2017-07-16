Руни: выступление за «МЮ» станет для Лукаку проверкой характера

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, перешедший в «Эвертон», посоветовал нападающему Ромелу Лукаку, отправившемуся в обратном направлении, верить в себя и не показывать слабость.
«Выступления за „МЮ“ — это проверка характера. Нужно быть достаточно сильным, чтобы справиться с этим испытанием. „Манчестер Юнайтед“ — клуб, которому нужны успешные люди.
Если Ромелу совладает со своим талантом, то у него всё получится. Если будет постоянно нервничать, будет лишь хуже. Надеюсь, рядом с ним есть люди, которые поддержат его и дадут правильный совет", — цитирует Руни FourFourTwo.