Кривцов: игрокам за нарушения дают красные карточки, а как быть с болельщиками?

Защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов поделился мнением о матче за Суперкубок Украины с киевским «Динамо» (2:0). Во втором тайме игра была прервана на четыре минуты после того, как фанаты киевского «Динамо» бросили на поле несколько петард.
«То, что было на трибунах, — это футбол, эмоции, хотя не всегда это было приятно слышать и видеть. Можно понять, почему начали бросать после пропущенного гола. Выходило всё из-под контроля, но обошлось. Футболисты красные карточки зарабатывают, если нарушают правила. А как быть с болельщиками?
Мы догадывались, как „Динамо“ будет играть. Не садились глубоко, прессинговали. Но нам удалось с этим справиться», — цитирует Кривцова Sportarena.