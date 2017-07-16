Паоло Ди Канио раскритиковал «Рому» и «Лацио» за «провинциальный менталитет»

Бывший футболист «Лацио» Паоло Ди Канио считает, что римские клубы уделяют слишком много внимания соперничеству между собой в пределах столицы, при этом показывая не лучшие результаты по итогам сезона.
«Проблема в том, что, если вы считаете себя королями столицы, но финишируете по итогам сезона шестыми, седьмыми, восьмыми, четвёртыми или пятыми, вы никогда не сможете выиграть что-то важное. Это провинциальный менталитет. В столице это важно, но, если вы концентрируетесь только на том, чтобы досадить друг другу, от этого никто не выиграет. Это происходит с «Лацио» и «Ромой» многие годы, и фанаты тоже знают об этом».
Ди Канио также высказал мнение по поводу недовольства фанатов «Ромы» текущей трансферной политикой клуба. Поклонники «волков» стали критиковать трансферную стратегию клуба после продаж Салаха, Рюдигера и Паредеса.
«Я знал, что в клубе не будет топ-трансферов, потому что это не стиль Мончи. Он больше нацелен на приглашение молодых талантов, которые раскроются в будущем. Однако поклонники «Ромы» всегда требуют большего. «Рома» финишировала второй в прошлом сезоне. Фанатам очень сложно понять, что пришёл новый тренер, меняется состав на долгосрочную перспективу».