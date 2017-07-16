«Лацио» отказался от предложения «Рубина» приобрести Сонга

«Рубин» сделал «Лацио» предложение приобрести полузащитника казанцев Алекса Сонга, однако римский клуб ответил отказом, пишет Calciomercato. Итальянцы уже нашли замену ушедшему в «Милан» хавбеку Лукасу Билье в лице игрока «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.
Сообщается, что «Рубин» хочет продать Сонга из-за его высокой зарплаты. Камерунец получает в российском клубе € 2,5 млн в год.
Сонг перешёл в «Рубин» летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ он принял участие в 16 матчах за казанцев и отметился двумя результативными передачами.
«Фенербахче» может приобрести полузащитника «Рубина» Сонга