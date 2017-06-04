«Фенербахче» может приобрести полузащитника «Рубина» Сонга

Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает Sporun DiBi.
По информации источника, главным препятствием в этом трансфере является «Марсель», однако французы не готовы платить 29-летнему камерунскому футболисту такую же зарплату, какую он имеет в «Рубине». В свою очередь «Фенербахче» не против платить Сонгу € 4 млн в год.
Сонг перешёл в «Рубин» летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ он принял участие в 16 матчах за казанцев и отметился двумя результативными передачами.
Хавбек «Рубина» Сонг интересен «Марселю»