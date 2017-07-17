Дубль Барриоса помог «Гремио» приблизиться к лидеру чемпионата Бразилии

В матче 14-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» принимал на своём поле клуб «Понте-Прета». Встреча проходила на стадионе «Арена ду Гремио» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Гости открыли счёт в первом тайме после автогола защитника Рафаэла Тайре. Однако во втором тайме «Гремио» смог изменить ситуацию. Дубль бывшего нападающего «Спартака» Лукаса Барриоса, который забил один из мячей с пенальти, и точный удар Эвертона принесли победу хозяевам. Барриос записал в свой актив четвёртый гол в девяти матчах нынешнего сезона бразильской Серии А.
«Гремио» располагается на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 28 очков и сократила отставание от лидирующего «Коринтианса» (36), сыгравшего в этом туре на своём поле вничью с «Атлетико Паранаэнсе» (2:2). «Понте-Прета» (15) находится на 16-й строчке.