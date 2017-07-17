«Челси» согласовал условия контракта с Данило

Лондонский «Челси» согласовал условия контракта с защитником мадридского «Реала» Данило, утверждает GloboEsporte. Подробности сделки не сообщаются.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Реал» практически договорились о переходе 26-летнего бразильца в стан туринского клуба примерно за € 20 млн, однако затем фаворитом в борьбе за Данило стали синие.
Защитник перешёл в «Реал» в 2015 году из «Порту». «Королевский клуб» заплатил за него € 31,5 млн, однако Данило так и не оправдал ожиданий. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач. Контракт игрока с испанским грандом рассчитан до лета 2021 года.