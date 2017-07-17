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Наставник «Вольфсбурга» считает Бундеслигу лучшим местом для работы тренеров

17 июля 2017, понедельник. 12:41. Футбол

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер считает, что Бундеслига в данный момент — чемпионат, который даёт наибольшие шансы тренерам для раскрытия своего потенциала. Йонкер отметил, что немецкие клубы не боятся давать молодым специалистам шанс проявлять себя.

«В Германии есть тенденция, отличающая Бундеслигу от остальных национальных первенств: здесь есть особенности развития. Молодые и относительно неизвестные специалисты получают шанс работать у руля команд и проявлять себя. В данный момент немецкий футбол расцветает, переживая очень положительную и здоровую фазу», — приводит слова Йонкера Bild.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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