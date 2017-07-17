Генеральный директор «Кубани»: агент Шуньича насчёт долгов в клуб не обращался

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию, что краснодарский клуб имеет долг перед агентом Тони Шуньича после трансфера хорватского защитника в «Штутгарт».
«Долг перед агентом Тони Шуньича? Откуда вообще эта информация? Если он обращался к журналистам, то пусть у них и требует денег. С нами он не связывался. Если у этого агента есть претензии к «Кубани», то пусть обращается в клуб, мы поясним ему ситуацию», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
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