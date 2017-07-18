Вальверде: буду рад, если Верратти перейдёт в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что доволен игроками, имеющимися у него в распоряжении, однако не будет против, если в стан сине-гранатовых переберётся полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.
«Я доволен теми игроками, которые есть в моем распоряжении, доволен их состоянием после отпуска, тем, как они работают. Не думаю о футболистах из других команд. Конечно, клуб ведёт работу на трансферном рынке. Но я сосредоточен на тех, кто есть у меня сейчас.
Верратти? Мы работаем в лучшей команде мира, так что о нём я тоже не думаю. Но если он перейдёт в «Барселону», буду рад», — приводит слова Вальверде Marca.
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