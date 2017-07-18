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Вальверде: буду рад, если Верратти перейдёт в «Барселону»

18 июля 2017, вторник. 03:23. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что доволен игроками, имеющимися у него в распоряжении, однако не будет против, если в стан сине-гранатовых переберётся полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.

«Я доволен теми игроками, которые есть в моем распоряжении, доволен их состоянием после отпуска, тем, как они работают. Не думаю о футболистах из других команд. Конечно, клуб ведёт работу на трансферном рынке. Но я сосредоточен на тех, кто есть у меня сейчас.

Верратти? Мы работаем в лучшей команде мира, так что о нём я тоже не думаю. Но если он перейдёт в «Барселону», буду рад», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона» предложила за Верратти € 65 млн и Ракитича
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Марко Верратти Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
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