«Вольфсбург» нацелился на нападающего «Милана» Сусо

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер заинтересован в услугах нападающего «Милана» Сусо, передаёт Kicker.
Тренерский штаб «волков» намерен усилить атакующий потенциал своей команды. В минувшем сезоне команда в чемпионате Германии забила 32 гола, что не устраивает Йонкера. Команда заработала всего 37 очков и заняла 16-е место в турнирной таблице.
Сусуи в свою очередь принял участие в 34 матчах чемпионата Италии, став автором 7 голов и 9 результативных передач. В стартовом составе футболист выходил на поле в 33 играх.
Сусо: я обязательно останусь в «Милане», это моя команда