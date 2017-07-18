Нигматуллин: «Динамо» пока загадка, фаворитом в матче назову «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями матча 1-го тура РФПЛ в сезоне-2017/18 между «Динамо» и «Спартаком». Игра состоится сегодня, 18 июля, на «Арене Химки».
«Красно-белые показали, что находятся в хорошей форме и готовы к сезону. Про «Динамо» же пока сложно что-то сказать, бело-голубые пропустили целый сезон. Всё-таки уровень ФНЛ очень неоднозначный, даже победа в первом дивизионе не гарантирует успешного выступления в РФПЛ. Поэтому «Динамо» пока загадка. Тем более команде сразу предстоит серьёзная проверка – матч с чемпионом. Но успешное выступление в матче позволит бело-голубым поверить в свои силы. Желаю «Динамо» вернуться в РФПЛ не на сезон, а надолго. Но фаворитом назову «Спартак» в матче.
Команде Калитвинцева нужно будет привыкнуть заново к РФПЛ, но много времени на адаптацию не потребуется. Тем более основная задача для команды будет закрепиться в лиге, вряд ли будет стоять задача бороться за еврокубки. У «Динамо» есть Кирилл Панченко, которого я знаю с четырёх лет. Уже тогда он виртуозно чеканил мяч и проглядывались бомбардирские качества. Тот аванс, который он получил с вызовом в сборную, Кирилл должен оправдать и подтвердить свой класс. Я верю в этого целеустремленного парня. Но всё-таки в матче поставлю на победу красно-белых со счётом 2:1», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.