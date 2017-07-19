Кулаков: не будем забывать, что «Урал» играл с командой, обыгрывавшей «Баварию»

Защитник «Урала» Денис Кулаков поделился впечатлениями от домашнего матча первого тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Безусловно, приятно начинать сезон с домашнего матча. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Поздравляю команду и болельщиков с началом сезона. Хотелось победить, конечно. Рассчитывали на три очка, но одно очко с „Ростовом“ — это неплохой результат.
Начали осторожно, поскольку это первый тур, присутствовала скованность. И не будем забывать, что мы играли с командой, обыгрывавшей „Баварию“, пусть ростовчане и потеряли ключевых футболистов. Считаю, мы выглядели достойно. Ничья — заслуженный результат для обеих команд», — заявил Кулаков в эфире программы «8-16».