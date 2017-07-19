В Италии сообщили, что «Спартак» предложил за Баделя € 3,2 млн

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель по-прежнему интересен «Спартаку». Как сообщает Calciomercato.com, красно-белые предложили за 28-летнего футболиста € 3,2 млн, что на € 500 тыс. больше, чем готов заплатить «Хоффенхайм». Немцы сделали запрос в размере € 2,7 млн.
Сам же Бадель хотел бы перейти в «Милан». Хорватский полузащитник находится в хороших отношениях с главным тренером россонери Винченцо Монтеллой.
Контракт Милана Баделя с «Фиорентиной» действует до лета 2018 года. Ранее интерес к футболисту также проявлял «Зенит».
Агент Баделя: информация про предложение «Спартака» — пока только слухи