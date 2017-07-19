Первый матч за «Локомотив-Казанка» Сычёв начнёт в запасе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв не выйдет с первых минут в матче со «Знаменем Труда». Футболист, который 5 июля стал игроком ФК «Локомотив-Казанка», остался в запасе, — сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Богатырёв.
Напомним, что «Локомотив-Казанка» является фарм-клубом московского «Локомотива». 33-летний Сычёв будет играть в столичном клубе под 11-м номером.
Матч 1-го тура ПФЛ «Знамя Труда» — «Локомотив-Казанка» состоится 19 июля в Орехово-Зуево. Начало — в 16:00 мск. Расписание матчей ПФЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Президент «Локомотива» рассказал, с какой целью Сычёва пригласили в фарм-клуб