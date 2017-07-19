Аршавин: думаю, все будут довольны, если сборная на ЧМ-2018 выйдет из группы

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», оценил выступление россиян на Кубке конфедераций — 2017. Россияне заняли третье место в группе А вслед за Португалией и Мексикой и не смогли выйти в полуфинал Кубка конфедераций.
«Так совпало, что все матчи „Кайрата“ проходили вместе с играми сборной России. Поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться чисто от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже выиграть — и с португальцами, и с Мексикой.
По результату нет такой огромной разницы, а где-то всегда может повезти. Если попадётся слабая команда, её можно обыграть, затем с кем-то сыграть вничью — это уже четыре очка, с которыми можно выходить из группы. Думаю, все будут довольны, если сборная на чемпионате мира выйдет из группы. Может ли она выйти из группы? Конечно, может", — сказал Аршавин в эфире «Все на матч».