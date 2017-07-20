Ещенко выступил против натурализации футболистов

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как относится к натурализации игроков. В настоящее время в сборной России имеют право выступать Гилерме, Роман Нойштедтер и Марио Фернандес. О готовности получить российский паспорт заявляли ещё несколько игроков, включая Ари.
«Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Моё отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмём 11 бразильцев, всё равно не станем Бразилией. Мы – Россия. Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год. Все свои играли, и такого результата достигли!» — сказал Ещенко в интервью «Спорт-экспрессу».