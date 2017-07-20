«Ювентус» объявил о приобретении Де Шильо у «Милана» за € 12 млн

Защитник Маттиа Де Шильо сменил один итальянский клуб на другой. 24-летний футболист покинул «Милан» и перешёл в «Ювентус». Контракт с защитником сборной Италии подписан до лета 2022 года, — сообщает пресс-служба «старой синьоры».
«Ювентус» заплатил «Милану» за Де Шильо € 12 млн, которые будут выплачиваться в течение трёх лет. В течение срока действия договора данная сумма за счёт различных бонусов может увеличиться на € 500 тыс.
Ранее из «Ювентуса» в «Милан» перешёл защитник Леонардо Бонуччи.
Защитник «Милана» Де Шильо прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра
Фото, на котором Де Шильо подписывает контракт, можно посмотреть в «Твиттере».