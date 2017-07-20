Хуммельс уверен, что Хамес и Толиссо будут полезны «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс адресовал слова похвалы двум новичкам команды — полузащитникам Корентину Толиссо и Хамесу Родригесу. Хуммельс считает, что француз и колумбиец будут полезны немецкому гранду.
«Речь идёт о двух очень сильных футболистах. В случае Хамеса заметен его высокий класс при работе с мячом. Это думающий игрок, который редко теряет мяч. Он хорошо справляется со всеми нюансами и опасен перед воротами соперника. Толиссо отлично работает на тренировках. Заметно, что с каждым днём он становится всё сильнее. Уже в этом сезоне он станет для нас чертовски полезным игроком», — приводит слова Хуммельса интернет-портал Goal.
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