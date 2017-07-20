«Гуанчжоу Эвергранд» наказали за баннер про «британских собак»

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» получил наказание от азиатской футбольной конфедерацией за то, что фанаты во время матча Лиги чемпионов АФК с гонконгским «Итсерном» (6:0) вывесили оскорбительный баннер. Надпись на баннере гласила: «Уничтожайте британских собак, искореняйте яд независимости Гонконга».
Как сообщает Reuters, «Гуанчжоу Эвергранд» наказан двумя матчами без зрителей, а также штрафом в размере $ 22,5 тыс.
Гонконг в 1842 году был захвачен Великобританией и стал её колонией. В 1997 году Гонконг официально был возвращён Китайской Народной Республике.
«Гуанчжоу Эвергранд» могут наказать за баннер про «британских собак»