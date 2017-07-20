Гнабри: не думаю, что «Бавария» больше никого не приобретёт

Полузащитник «Хоффенхайма» Серж Гнабри адресовал слова похвалы главному тренеру команды Юлиану Нагельсманну. Гнабри отметил, что ему очень нравится тренировочный процесс под руководством 29-летнего специалиста.
«Нагельсманн уделяет большое внимание тактике и футболистам в отдельности. Мне это очень нравится», — цитирует Гнабри kicker.
Относительно мюнхенской «Баварии», которой принадлежит его трансферный лист, Гнабри сказал: «Известно, что состав „Баварии“ отличается от подбора игроков других команд. В течение сезона там очень высокая конкуренция. Я не думаю, что „Бавария“ больше никого не приобретёт».
Гнабри: чувствую себя частью «Баварии»