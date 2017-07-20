КДК оштрафовал «Ахмат» за использование громкоговорителя для поддержки команды

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании по итогам матчей 1-го тура РФПЛ.
«По матчу «Урал» — «Ростов»: за выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Леонида Кучука мы оштрафовали его на 10 тыс. рублей, также клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за то, что тренер выходил на поле во время матча. По матчу «Тосно» — «Уфа», за отсутствие игрока уфимской команды на обязательном флеш-интервью в перерыве матча мы оштрафовали клуб на 50 тыс. рублей.
По матчу «Локомотив» — «Арсенал»: за скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов мы оштрафовали клубы на 10 тыс. рублей.
По матчу «СКА-Хабаровск» — «Зенит»: болельщики «Зенита» находились на ограждении стадиона, за это клуб оштрафован на 25 тыс. рублей. По матчу «Ахмат» — «Амкар»: за использование оборудования стадиона для поддержки команды хозяев, а именно громкоговорителя, «Ахмат» оштрафован на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.