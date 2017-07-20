Орлов: Безбородов не испортил праздник «Спартаку», но «Локомотив»-то при чём?

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о политике и коррупции в российском футболе. Орлов привёл в пример эпизод во время матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 ДВ), когда в конце второго тайма судья Владислав Безбородов не наказал форварда красно-белых Луиса Адриано второй жёлтой карточкой за удар локтем в голову полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.
«Надо посадить всех, кто воровал при строительстве „Крестовского“. Я выступаю за проведение объективного расследования. От коррупции — к футболу. Обязательно надо жить по закону — и при строительстве, и в целом.
А что в Суперкубке произошло? Не выгнали спартаковца, бразильца, а там было явное нарушение. Факт нарушения никто не отрицает, но как рассудили? Безбородов и сам сказал, и судейское руководство сказало, что он поступил мудро политически. Но правила-то были нарушены. Грубейший удар, там и вторая жёлтая, и даже прямая красная. Но когда на первый план выходит понятие, а не закон, то это другая жизнь.
Очень важно, чтобы всё происходило по закону. Футбольные руководители говорят, что он не испортил праздник. Да, не испортил… спартаковцам. А «Локомотив»-то при чём? Чем он хуже «Спартака»? Никакие политические моменты не должны влиять на спорт. К чёрту политику, надо гнать её из спорта! А политики туда лезут и лезут", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».