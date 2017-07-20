Удальцов: РФПЛ отказала «Динамо» и «Анжи» в обмене кругами

Начальник московского «Динамо» Александр Удальцов сообщил, что матч 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» пройдёт в Каспийске. РФПЛ отказала клубам в обмене кругами.
11 июля генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв сообщил о договорённости с «Анжи» поменяться кругами и провести встречу первого круга в Москве: «Анжи» согласился поменяться с нами кругами. 12 августа мы будем играть с «Анжи» в Москве, а в Махачкале – зимой, когда будет плюсовая температура".
«Матч „Анжи“ — »Динамо" состоится 12 августа в Каспийске. РФПЛ отказала в обмене кругами клубам", — написал Удальцов в своём «твиттере».