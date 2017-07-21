Моуринью: матч с «Манчестер Сити» — хорошая тренировка, я доволен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в Международном кубке чемпионов (2:0).
«Это была очень хорошая тренировка, то, что мы представляли себе, когда планировали предсезонную подготовку. Два матча против команд MLS, а затем переход к играм с лучшими командами мира.
Очевидно, что «Манчестер Сити» более сильная команда, с лучшими игроками, чем клубы MLS. Это требовало от нас больше интенсивности, больше концентрации, более высокого качества игры. Это был хороший матч, игроки устали, но я доволен, уверен, что Пепе тоже доволен», — цитирует Моуринью пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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