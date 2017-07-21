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Мората прошёл медицинское обследование и в эти выходные присоединится к «Челси»

21 июля 2017, пятница. 14:50. Футбол

Нападающий «Реала» Альваро Мората успешно прошёл медицинское обследование и находится в шаге от перехода в «Челси». Накануне испанский футболист попрощался с одноклубниками и отправился в Лондон, но трансфер официально пока не оформлен.

Sky Sports сообщает, что 24-летний нападающий уже в эти выходные должен присоединиться к «Челси» в Сингапуре, где команда готовится к сезону.

Альваро Мората летом прошлого года вернулся в «Реал» из «Ювентуса», где провёл два сезона. Контракт испанского игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 40 млн.

Зидан: желаем Морате всяческих успехов, но только не в матчах с «Реалом»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Челси Альваро Мората Трансферы
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21 июля 2017, пятница
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