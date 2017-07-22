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Солодкая: впервые оказавшись на Евро, я поняла, что ещё работать и работать

22 июля 2017, суббота. 09:23. Футбол

Защитник сборной России Наталья Солодкая прокомментировала поражение от команды Швеции (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин, проходящего в Нидерландах.

«Ожидали, что будет другой результат. Настраивались, конечно, на победу. Я впервые на таком уровне, для меня каждый матч сложный. Не могу это словами объяснить, это просто…. Атмосфера удивительная. Впервые оказавшись на Евро, я понимаю, что ещё работать и работать», — приводит слова футболистки пресс-служба УЕФА.

25 июля команда Елены Фоминой сыграет со сборной Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Защитник женской сборной России: в матче со Швецией мы допустили глупые ошибки
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Женская сборная России — Футбол
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
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