Солодкая: впервые оказавшись на Евро, я поняла, что ещё работать и работать

Защитник сборной России Наталья Солодкая прокомментировала поражение от команды Швеции (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин, проходящего в Нидерландах.
«Ожидали, что будет другой результат. Настраивались, конечно, на победу. Я впервые на таком уровне, для меня каждый матч сложный. Не могу это словами объяснить, это просто…. Атмосфера удивительная. Впервые оказавшись на Евро, я понимаю, что ещё работать и работать», — приводит слова футболистки пресс-служба УЕФА.
25 июля команда Елены Фоминой сыграет со сборной Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.
Защитник женской сборной России: в матче со Швецией мы допустили глупые ошибки