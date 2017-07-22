Игроки «Барселоны» пытаются уговорить Неймара не переходить в «ПСЖ»

Игроки «Барселоны» в свободное от тренировок время пытаются уговорить партнёра по команде нападающего Неймара остаться в каталонском клубе, сообщает Marca.
По информации издания, некоторые футболисты клуба не хотят, чтобы бразильский форвард уходил в другую команду, и пытаются объяснить ему о преимуществах выступлений в составе «Барселоны» по сравнению с «ПСЖ».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за € 222 млн. Также появилась информация, что другой форвард каталонцев, Луис Суарес, пытается убедить игрока не уходить в парижский клуб.
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