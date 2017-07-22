Сабатини: когда за Неймара готовы отдать € 222 млн, растут цены на всех игроков

Спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини поделился мнением о ситуации на трансферном рынке. По его словам, когда в футболе происходят рекордные трансферные сделки, это повышает цены на всех игроков на рынке.
«Интер» состоит из хороших игроков, но, возможно, команде не хватает характера и тактической подготовки. В первую очередь мы работаем над этим. Если завершим эту работу, то всё будет в порядке. Даже если на трансферном рынке возникнут сложности. Трансферный рынок сейчас представляет собой опасный и спекулятивный пузырь. В Италии на сегодняшний день нерациональные цены на игроков. Всякий раз, когда за игрока даже топ-уровня, как Неймар, платят € 222 млн, повышаются цены на всех остальных футболистов», — цитирует Сабатини Football Italia.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Неймар находится в шаге от перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.