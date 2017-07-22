«Сан-Паулу» отказался продавать 20-летнего защитника в «Зенит» за € 6 млн

Защитник «Сан-Паулу» Карлос Эугенио Жуниор Таварес дос Сантос мог продолжить карьеру в России. Заполучить 20-летнего футболиста пытался «Зенит», информирует Terra.
По данным источника, 26 июня Таварес подписал новый контракт с бразильским клубом на улучшенных условиях, а спустя несколько дней «Зенит» предложил «Сан-Паулу» € 6 млн за игрока, но получил отказ.
В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А защитник провёл 14 матчей (все — с первых минут) и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до 2021 года.
«Зенит» намерен укрепить позицию центрального защитника этим летом