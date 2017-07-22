Бубнов: Дзюба может потерять место в составе — ни убежать, ни обвести не может

Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (2:1), раскритиковав форварда питерцев Артема Дзюбу.
«На мой взгляд, в Санкт-Петербурге «Рубин» не заслужил поражения. У них было много хороших моментов. Они наиграли на ничью, в какой-то степени не повезло. Казанцы прибавили после встречи с «Краснодаром», стали лучше выходить из обороны в атаку. Бердыев сделал перестановки, которые в целом сработали. Они хорошо оборонялись, перекрывая зоны, и не давали «Зениту» создавать моменты.
Дриусси оказывается в нужном месте. Первый гол аргентинец забил в пустые ворота, но ведь надо было открыться. В случае с победным голом он классно сыграл на опережение и реализовал момент. Для дебюта в стартовом составе – хорошо, хотя в остальное время он был практически незаметен. Потенциал есть, будем смотреть за ним. Отдельно хотел бы отметить Кузяева, который провел качественный матч: выполнил большой объем работы и отдал классный предголевой пас на Кокорина.
Кокорин стал двигаться, выполнять большой объем работы и участвовать в прессинге. Кокорин – скоростной футболист в отличие от Дзюбы. Артем уступает ему в мобильности. Не случайно, Манчини его заменил. Я вообще думаю, что с такой игрой Дзюба может потерять место в составе. Ни убежать, ни обвести не может… Разве что вверху бодаться, но для нового «Зенита» этого мало. Манчини разберется и может посадить его на скамейку. Что касается Кокорина, он, повторюсь, заметно прибавил в движении. Хотя тот же Манчини отметил, что Александру нужно работать еще больше. В матче с «Рубином» Кокорин в целом понравился – он точно смотрелся лучше Дзюбы", — цитирует Бубнова Sportbox.