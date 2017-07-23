Неймар — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Ювентусом»

«Барселона» объявила стартовый состав на матч Международного кубка чемпионов с «Ювентусом». В него попал бразильский нападающий Неймар, который, как сообщалось ранее, близок к переходу из каталонского клуба во французский «ПСЖ».
«Барселона»: Силлессен, Динь, Пике, Ракитич, Маскерано, Видаль, Сампер, Иньеста, Алькасер, Месси, Неймар.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов «Барселона» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 01:05 по московскому времени.