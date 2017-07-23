Дармиан: постоянно читаю о своём уходе из «МЮ», но на деле ничего не меняется

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан сообщил, что не намерен покидать команду в летнее трансферное окно.
«Я постоянно читаю всякие слухи о моём уходе, хотя на самом деле ничего не меняется: я играю за „МЮ“ и очень этому рад. Появление подобных слухов — часть нашей работы.
Я всегда говорю, что для меня позиция не имеет значения. Могу играть на левом фланге, могу — на правом. Если тренер дает мне шанс, я в любом случае сделаю всё возможное, чтобы оправдать его доверие», — цитирует Дармиана Sky Sports.
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