Боккетти: «Спартаку» не стоит переживать, в двух ничьих нет ничего страшного

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти после ничьей красно-белых в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне российского чемпионата. В первом туре «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 с «Динамо».
«Конечно, мы хотели одержать две победы, а получились две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы смотрим вперёд. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня», — сказал Боккетти.
Итальянец также оценил дебютный матч в составе «Спартака» сербского защитника Марко Петковича, вышедшего в стартовом составе и заменённого на 64-й минуте.
«Он очень хорошо играл, это его первая игра, но ему нужны время и наша поддержка. У нас были моменты, но в следующих матчах всё будет хорошо», — заключил Боккетти.