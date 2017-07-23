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Калитвинцев: у «Динамо» нет паники, будем делать выводы из игры с «Уралом»

23 июля 2017, воскресенье. 19:40. Футбол

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал домашнее поражение от «Урала» (0:1) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.

«Первый тайм был очень медленный, тягучий, по-футбольному неинтересный. Второй тайм прошёл чуть быстрее. Матч катился к ничьей, но мы пропустили гол. В том эпизоде ещё не отняли мяч, а уже думали, как атаковать. Дело не в счёте. Будем смотреть, разговаривать, разбираться. Паники нет, будем делать выводы из этой игры. Было сказано, что каждая игра будет тяжёлой. Вроде бы понимали это, но ещё раз прочувствовали. Главное сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Что касается травмы Сова, то, конечно, ребята переживали, они же не каменные, у нас дружная команда. Что-то страшное там было, но, слава богу, обошлось. Самба в раздевалке, врачи сделали то, что и должны были сделать. Неприятный момент, но он показал нашу заряженность на борьбу», — сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».

Тарханов: просто так «Динамо» не обыграешь, «Урал» готовился очень серьёзно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва ФК Урал Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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