Ари: когда Головин ударил меня, сразу подумал, что придётся делать операцию

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о травме, полученной в матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1) в столкновении с Александром Головиным.
«Я хотел сохранить мяч, но Головин очень сильно ударил меня по ногам. В тот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать… Сразу подумал, что придётся делать операцию, потому что ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче с ЦСКА.
Для меня игра с ЦСКА была чем-то наподобие реванша. Это было фантастикой, мы выиграли со счётом 3:1. Я забил гол и очень счастлив. Но моя травма всё омрачила. Очень бы хотелось обойтись без операции и скорее вернуться на поле. Мы начали сезон очень хорошо, и нужно продолжать в том же духе», — приводят слова Ари «Известия».