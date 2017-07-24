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Зиястинова: невыход из группы на ЧЕ станет трагедией для сборной России

24 июля 2017, понедельник. 13:26. Футбол

Защитник женской сборной России Эльвира Зиястинова поделилась ожиданиями от последнего матча в группе B против Германии, а также прокомментировала поражение от Швеции (0:2).

«После игры со Швецией, конечно, настроение было не из лучших, особенно потому что пропустили не игровые мячи, хотя и преимущество Швеции очевидно. Но сейчас мы стараемся забыть об этом матче, аккумулировать положительные эмоции и настраиваемся на Германию как можно серьёзней, с пониманием, что этот матч для нас будет ключевым.

Сложно назвать слабые стороны такой команды, они любят атаковать и как правило не любят обороняться. Атакуют они большими силами с подключением крайних защитников, соответственно в обороне появятся зоны, которыми при контратаках мы можем воспользоваться.

Даже после поражения наш тренерский штаб на разборе сделал акцент на наши положительные моменты в игре со Швецией, подчеркнув, что при правильном выполнении установки мы можем противостоять сильным командам. Также они верят в каждого из нас, это чувствуется и придаёт уверенности команде.

Ожидания от завтрашнего матча таковы, что не хочется говорить громких слов и не хочется, как говорится, сушить вёсла. Если мы сделаем всё правильно, выполним тренерскую установку на все сто процентов, то можно рассчитывать на положительный результат. Невыход, конечно станет трагедией. Как можно находиться на таком турнире и не хотеть победить, и пройти дальше? И самое главное не хотелось бы разочаровывать наших болельщиков и всех тех, кто искренне за нас переживает. Поэтому я даже думать не хочу о невыходе», — рассказала Зиястинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.

Матч Россия – Германия состоится 25 июля. Начало – в 21:45 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России — Футбол
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