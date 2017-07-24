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Божович: для раскрытия таланта Джорджевичу не хватает того, чтобы его терпели

24 июля 2017, понедельник. 19:28. Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович перед матчем со «СКА-Хабаровск» во втором туре РФПЛ рассказал, что команда возлагает надежды на нападающего Луку Джорджевича, перешедшего в «Арсенал» из «Зенита».

«Мы ожидаем, что Джорджевич обострит нашу атаку. Речь идёт о человеке, у которого очень большой талант. Может быть, сегодня он будет играть. Думаю, для раскрытия таланта ему не хватает поддержки и того, чтобы его терпели. „Зенит“ — большой клуб, и у него нет времени для игроков, а у нас, думаю, есть», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Джорджевич: очень счастлив, что приехал в тульский «Арсенал»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула СКА-Хабаровск Лука Джорджевич Миодраг Божович
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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