Божович: для раскрытия таланта Джорджевичу не хватает того, чтобы его терпели

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович перед матчем со «СКА-Хабаровск» во втором туре РФПЛ рассказал, что команда возлагает надежды на нападающего Луку Джорджевича, перешедшего в «Арсенал» из «Зенита».
«Мы ожидаем, что Джорджевич обострит нашу атаку. Речь идёт о человеке, у которого очень большой талант. Может быть, сегодня он будет играть. Думаю, для раскрытия таланта ему не хватает поддержки и того, чтобы его терпели. „Зенит“ — большой клуб, и у него нет времени для игроков, а у нас, думаю, есть», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Джорджевич: очень счастлив, что приехал в тульский «Арсенал»