Тренер женской сборной Германии: россиянки не сдаются и бьются одна за другую

Главный тренер женской сборной Германии Штеффи Джонс поделилась ожиданиями от матча группового этапа Евро-2017 с командой России (25 июля).
«Больше всего у сборной России меня впечатлила нападающая, 15-й номер. Данилова. Быстрая, техничная, бьёт с любой позиции, не боится идти с мячом на нескольких игроков.
Сборная России играет компактно и сохраняет компактность при коллективных перемещениях с фланга на фланг, вверх или вниз. Против неё тяжело играть. Она оставляет мало свободных зон, куда можно дать мяч. Они никогда не сдаются и бьются одна за другую», — цитирует тренера сайт УЕФА.
Данилова: думаю, я поседела в конце матча с Италией — не могла на это смотреть!