Данилова: не сказала бы, что я одна из лучших в женской сборной России

Нападающая женской сборной России Елена Данилова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи третьего тура группового этапа Евро-2017 со сборной Германии (25 июля) и ответила на слова главного тренера женской сборной Германии Штеффи Джонс.
«Времени не было работать над реализацией, в основном тактически, теоретически. С Германией сделаю всё возможное, чтобы не повторить ошибок и реализовывать моменты.
Я бы не сказала, что я одна из лучших. У нас командная игра, будем действовать так же — командой", — цитирует Данилову сайт УЕФА.
Тренер женской сборной Германии: россиянки не сдаются и бьются одна за другую