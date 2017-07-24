Садаев: в этом сезоне «Ахмат» в состоянии решать большие задачи

Нападающий «Ахмата» Заур Садаев поделился мыслями о работе под руководством главного тренера Олега Кононова, а также рассказал о своём победном голе в ворота «Ростова» (1:0) в матче второго тура РФПЛ.
«С таким тренером, как Олег Георгиевич, у желающего себя проявить футболиста должно получиться многое. Он объективен, целеустремлён, у него большой кредит доверия к футболистам. А для нас это важно. Когда тренер тебе доверяет и в тебя верит, хочется проявить себя не на сто, а на сто пятьдесят процентов. У нас отличная внутренняя атмосфера. Нас прекрасно поддерживает руководство. Считаю, мы в состоянии в этом сезоне решать большие задачи.
Что касается моего гола в ворота «Ростова»… Сперва попытался ударить через себя, но видел, что эпизод с атакой не завершился, чувствовал, что мяч может отскочить, и быстро поднялся. А когда Андрей Семёнов мяч проткнул – оставалось ударить и не промахнуться. Почему после забитого гола хромал? Благодаря Миладу Мохаммади. Во время празднования гола он хорошенько в меня въехал коленом. Но ничего, главное – победа. Двигаемся дальше", — цитирует Садаева пресс-служба «Ахмата».