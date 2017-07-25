Бернардески: Буффон — пример для всех, а не только для меня

Нападающий Федерико Бернардески поделился впечатлениями от перехода в «Ювентус» из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 40 млн. Также «Фиорентина» получит 10% от последующей продажи игрока, но эта сумма не может превышать € 5 млн.
«Очень много эмоций. Я должен поблагодарить всех за теплый прием: когда я приехал, многие лично поприветствовали меня и заставили сразу же почувствовать их страсть. Я хочу как можно быстрее приступить к тренировкам.
Я всегда говорил, что Джанлуиджи Буффон является примером для всех, а не только для меня. Он выиграл Кубок мира, и теперь он будет моим капитаном и в «Ювентусе», и в сборной», — сказал игрок в интервью JTV.
«Ювентус» объявил о переходе Бернардески за € 40 млн