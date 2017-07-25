Монтелла назвал три позиции, которые «Милан» хочет усилить до конца лета

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла рассказал, какие ещё позиции клуб надеется усилить в текущее трансферное окно, а также назвал качества идеального нападающего в своей системе игры.
«Наше основное внимание на трансферном рынке сосредоточено на поисках нападающего. Кроме того, нам нужны вингер и центральный полузащитник, но никто никуда не спешит.
Мой идеальный форвард? Он должен уметь играть на инстинктах, быть неуступчивым и работать на команду", — приводит слова Монтеллы интернет-портал Football Italia.
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