«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны» Серхи Роберто

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто интересен «Челси», сообщает Goal со ссылкой на испанские СМИ. Контракт 25-летнего футболиста истекает летом 2019 года, но в договоре хавбека прописана сумма отступных в размере € 42 млн, и в «Челси» готовы активировать данную опцию.
Ранее в услугах Серхи Роберто был заинтересован «Манчестер Сити», который предложил за игрока € 35 млн, но получил отказ. В свою очередь руководство «Барселоны» намеревалось продлить контракт с полузащитником.
В прошлом сезоне Серхи Роберто принял участие в 32 матчах испанской Примеры и отдал 6 результативных передач.
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