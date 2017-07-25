Хамес: хочу выиграть с «Баварией» как можно больше трофеев, о «Реале» не думаю

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, который был арендован у «Реала» на два сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Королевский клуб».
«Я не знаю, что будет в будущем. На данный момент я сосредоточен на «Баварии». Хочу играть как можно чаще, выиграть столько трофеев, сколько смогу. Когда придёт время, посмотрим, что произойдёт», — цитирует Хамеса Goal.
Напомним, что «Бавария» арендовала Хамеса Родригеса с последующим правом выкупа. Перед тем как осуществить трансфер, «Реал» продлил контракт с колумбийским футболистом.
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