«Интер» готов предложить за Артуро Видаля € 45 млн

Миланский «Интер» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, нерадзурри готовы заплатить за футболиста сборной Чили € 45 млн, а ему самому назначить оклад в размере € 7 млн в год. Главный тренер итальянского гранда Лучано Спаллетти очень заинтересован в услугах Видаля. Он просил руководство клуба сделать усилие и приобрести четыре-пять футболистов. Из них Видаль является приоритетной целью.
Ранее наставник немецкой команды Карло Анчелотти исключил возможность перехода Видаля в другой клуб.
Анчелотти: нет никаких шансов, чтобы Артуро Видаль покинул «Баварию»