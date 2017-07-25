Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2019 или 2020 года

«Атлетико» договорился с главным тренером команды Диего Симеоне о продлении контракта, утверждает испанский интернет-портал Cadena Ser. Новое соглашение будет рассчитано до 2019 или 2020 года. Текущий договор истекает в 2018 году. При этом в клубе отрицают информацию о договорённости.
Симеоне возглавил «Атлетико» в конце 2011 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дважды выходил в финал Лиги чемпионов, где уступал «Реалу».
«Атлетико» хочет продлить контракт с Симеоне до 2020 года