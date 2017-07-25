Гончаренко: антирекордная серия давила на Акинфеева, теперь он сбросит эти оковы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал окончание антирекордной серии в Лиге чемпионов вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.
ЦСКА одержал сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах ЛЧ кряду — антирекорд турнира.
«Поздравили его в раздевалке, команда отлично поддержала нашего капитана. Понимали, что рано или поздно эта серия прервалась бы. Теперь он сбросит эти оковы — конечно, раньше она на него давила. Он установил уже все возможные рекорды и теперь, надеюсь, будет играть ещё более уверенно и раскованно», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Прервалась антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов