175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гончаренко: с АЕК сказался богатый опыт ЦСКА в ЛЧ, но это только полпути

25 июля 2017, вторник. 22:46. Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Надо сказать, что это только полпути. У нас есть хороший задел перед вторым матчем, но нужно сохранять концентрацию. Сегодня сказался богатый опыт нашей команды в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры, несмотря на то что оба гола были забиты после розыгрыша угловых.

Почему Васин начал на позиции правого центрального защитника? Надо было реагировать на то, что видели с «Анжи» и «Локо». Здесь и выход Чалова, и смена позиций Березуцкого и Васина. Чалов неплохо прессинговал соперника. В обороне тоже, считаю, сыграли сегодня отлично.

ЦСКА играл не очень быстро? Во-первых, скорости зависят от двух команд — нам приходилось много атаковать позиционно. Во-вторых, конечно, было жарко", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Гончаренко: антирекордная серия давила на Акинфеева, теперь он сбросит эти оковы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
АЕК Афины ПФК ЦСКА Виктор Васин Виктор Гончаренко Фёдор Чалов
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
23:09 Тренер АЕК: кроме угловых и момента Чалова ЦСКА ничего не создал
23:02 Нигматуллин: поздравляю Акинфеева, дурацкая серия закончилась
22:51 «Копенгаген» проиграл «Вардару» в первом матче 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
22:48 Алдонин: ЦСКА добился прекрасного результата, но ещё не прошёл АЕК
22:46 Гончаренко: с АЕК сказался богатый опыт ЦСКА в ЛЧ, но это только полпути
22:43 Гончаренко: антирекордная серия давила на Акинфеева, теперь он сбросит эти оковы
22:23 Прервалась антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов
22:22 ЦСКА обыграл АЕК в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
22:21 «Стяуа» и «Виктория Пльзень» не выявили победителя в матче квалификации ЛЧ
22:19 Президент испанской федерации Вильяр дисквалифицирован на год
22:15 Кришито может продлить контракт с «Зенитом» до 2020 года
21:51 «Славия» с Данни в составе обыграла БАТЭ в первом матче 3-го раунда отбора ЛЧ
21:37 Егоров: я бы «вылечил» Бухарова жёлтой карточкой за симуляцию в игре с «Ахматом»
21:31 «Кубань» объявила об уходе нападающего Майровича
21:30 Безуглов: над Файзулиным смеются только полные идиоты
21:11 Егоров: был в шоке, когда у Лунгу зафиксировали офсайд в матче «Динамо» — «Урал»
20:56 Мане и Ингс вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»
20:51 Егоров: ассистент ошибся, зафиксировав у Азмуна офсайд в концовке матча в Питере
20:44 Егоров: Ари не нарушал правил на Васине в эпизоде с голом «Локомотива»
20:35 Егоров: оба фола Д. Комбарова в матче с «Уфой» тянули на жёлтую карточку
20:34 Роджерс: Дембеле связывают с 10 разными клубами, но ему нравится в «Селтике»
20:32 У полузащитника «Фламенго» Эдерсона диагностирован рак
20:15 Моуринью: был бы рад видеть Чичарито в «МЮ», но мы движемся в другом направлении
19:50 Рыбусь: «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться за чемпионство
19:48 «Казань Арена» получила «зелёный сертификат» соответствия экостандартам
19:47 Балажиц: когда забили «Динамо», не все побежали радоваться, ведь отдали все силы
19:37 Президент «Урала»: в России на позиции Шатова у нас нет футболистов сильнее его
19:34 Тьяго Маия, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Лилль»
19:29 УПЛ не планирует переносить матч «Мариуполь» — «Динамо» К в другой город
19:22 Ливайя, Враньеш и Чигринский — в стартовом составе АЕК на матч с ЦСКА
19:20 Конте: Морате нужно дать время, но он может быть доволен своим выступлением
19:19 Чалов и Витиньо выйдут в стартовом составе ЦСКА в матче с АЕК
19:13 Кержаков выбрал 5 лучших голов Международного чемпионата по футболу для дружбы
19:10 Ренату Саншеш: «Милан» — интересный вариант
19:02 Г. Иванов: были бы рады видеть Широкова в «Урале»
18:55 «Ахмат» расторг контракт с Мирзовым
18:47 Мутко остался доволен ходом подготовки Волгограда к ЧМ-2018
18:45 Глава «Урала»: многие фанаты «Зенита» просили прощения после судейства Еськова
18:30 ЦСКА сыграет в первом матче с АЕК в оранжевой форме
18:27 Врачи отключили полузащитника «Аякса» Нури от аппарата искусственного дыхания
18:27 Димитров: «Уфа» — очень крепкая команда, против которой «Уралу» будет непросто
18:24 РФС запретил «Томи» и «Кубани» регистрировать новых игроков
18:15 Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2019 или 2020 года
18:11 Митрюшкин попал в символическую сборную 1-го тура чемпионата Швейцарии
18:06 Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар»
Все новости RSS
Партнерский контент